Delovni preizkus odslej za vse brezposelne

Ljubljana, 6. februarja - V delovni preizkus, s katerim želi zavod za zaposlovanje izboljšati zaposlitvene možnosti iskalcev dela, se lahko odslej vključijo vsi brezposelni, prijavljeni pri zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delodajalci lahko ponudbe vložijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija.