Dokumentarec Med zidovi z zgodbami tujcev različnih korenin in usod

Ljubljana, 6. februarja - V Kinodvoru so danes predpremierno prikazali dokumentarni film Alme Lapajne Med zidovi, v katerem je predstavljeno nekaj zgodb tujcev različnih korenin in usod, ki živijo v Sloveniji. Eden glavnih protagonistov je mladi Iranec Ghasem Zarei, ki živi v azilnem domu v Ljubljani, predstavljeno je tudi delovanje človekoljubnega društva UP na Jesenicah.