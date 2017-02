V San Remu se začenja tradicionalni festival italijanske popevke

San Remo, 7. februarja - Oči celotne Italije bodo ta teden uprte v obmorsko letovišče San Remo, ki bo od danes do sobote gostilo že 67. festival italijanske popevke. V tekmovalnem delu bo nastopilo 30 izvajalcev, med katerimi izstopajo znana imena z glasbene scene, kot so Al Bano, Fiorella Mannoia in Ron. Kot minula leta ne bodo umanjkali znani italijanski in tuji gostje.