Minister Žmavc obiskal Slovence v Švici in Liechtensteinu

Bern/Vaduz, 6. februarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je minuli konec tedna obiskal slovensko skupnost v Švici in Liechtensteinu. V švicarskem kraju Rüti se je kot slavnostni govornik udeležil Prešernovega dne, osrednje kulturne prireditve Slovencev in Slovenk, živečih v Švici in njeni manjši sosedi.