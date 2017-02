S težavami v duševnem zdravju do petina otrok, v Sloveniji obravnavanih bistveno manj

Ljubljana, 6. februarja - Otroška psihiatrija je v Sloveniji razdrobljena, multidisciplinarni timi so razpadli. Po ocenah strokovnjakov ima težave v duševnem zdravju med 10 in 20 odstotkov otrok in mladostnikov, a v Sloveniji naj bi imeli dostop do psihiatra le trije ali štirje odstotki, so opozorili na današnjem posvetu združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo.