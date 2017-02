Ljubljanski glasbeni konservatorij ob kulturnem prazniku s podelitvijo nagrad

Ljubljana, 6. februarja - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana bo bližajoči se kulturni praznik počastil s koncertom hišnega simfoničnega orkestra ter podelitvijo Škerjančevih nagrad, diplom in priznanj za leto 2016. Koncerta in podelitve nocoj ob 19.30 v Slovenski filharmoniji se bo udeležila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.