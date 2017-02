Turčija v racijah proti IS prijela 820 ljudi

Ankara, 6. februarja - Turške varnostne sile so v doslej največji operaciji proti skrajni Islamski državi prijele več kot 820 ljudi, ki jih sumijo povezav s to džihadistično skupino. Samo v nedeljo so aretirali 450 osumljenih privržencev IS, sicer pa so v tednu dni turške oblasti prijele več kot 1800 osumljenih terorizma.