Prešernov dan tudi kot priložnost za primerjavo med včeraj in danes

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 7. februarja - Številni dogodki po Sloveniji in v zamejstvu bodo v naslednjih nekaj dneh slavili slovensko kulturo in jezik. Slovenski kulturni praznik, 8. februar, je dan, ki spodbudi razmišljanje o Francetu Prešernu kot zgodovinsko pomembni osebnosti ter o pomenu, ki ga imata kultura in jezik za državo in narod. Na to se osredotoča tudi državna proslava.