Petra Šinigoj nova direktorica podjetja SAOP

Šempeter pri Gorici, 6. februarja - Petra Šinigoj je nova direktorica podjetja SAOP, enega vodilnih slovenskih ponudnikov poslovnih programskih rešitev. Na tem mestu bo nasledila Sonjo Šinigoj, ki je SAOP vodila od leta 2009 in ostaja v podjetju kot svetovalka in prokuristka, so danes sporočili iz podjetja.