Tedenska napoved - rekreacija od 7. do 13. 2.

Valentinov teden brezplačnih treningov za dva

Še nista bila v Laguna Befit centru? Prijavita se in trenirajta v paru brezplačno od 7. do 14. februarja ter koristita akcijo 1+1=2 - kupi eno mesečno karto trenirajta oba. Bliža se Valentinovo, praznik zaljubljenih, ob katerem se svojo boljšo polovico spodobi obdariti s kakšnim romantičnim darilcem. Letos lahko pozabite na rože, ki hitro ovenijo, in čokoladne bomboniere, ki poskrbijo le za odvečne kilograme, in svoji najljubši osebi podarite nekaj, kar bo občutno izboljšalo kvaliteto vajinega življenja in vama podarilo še lepšo prihodnost. Odločitev za redno telesno vadbo je odlična izbira že sama po sebi, če se za ta korak odločita v paru, lahko pričakujeta še nekaj dodatnih pozitivnih rezultatov. Vadba sama je lahko čas, namenjen le vama; če se vedno pritožujeta, da skupaj preživita premalo časa, bo skupna vadba poskrbela za pomembno spremembo tudi na tem področju. Akcija velja za vse tiste, ki nas še ne poznate in tudi za tiste, ki že trenirate v našem centru, pa bi želeli obdariti partnerja, ki pa še ne trenira pri nas. Informacije: http://fitnesbefit.laguna.si/valentinov-teden-brezplacnih-treningov-za-dva-akcija-112/

Pohod ob polni luni na Voglu

Pridružite se nam na romantičnem sprehodu ob polni luni po zasneženem Voglu. Voden sprehod ob polni luni je prav posebno doživetje, saj smo ob času polne lune bolj občutljivi in dojemljivi. Tako nam tudi zasneženi Vogel v dobri družbi in soju pohodniških lučk še posebej zleze pod kožo. Na sprehodu boste lahko prisluhnili eni od bohinjskih legend ter zanimivostim Vogla, Bohinja in Triglavskega narodnega parka. Zberemo se na spodnji postaji nihalke ob 20.15 ter se ob 20.30 z gondolo zapeljemo do zgornje postaje Žičnic Vogel. Sprehod bo trajal približno eno uro. Pot ni težka, vseeno pa priporočamo udobne zimske pohodniške čevlje, topla oblačila, pohodne ali smučarske palice. Informacije: www.vogel.si/zima/ponudba/pohod-ob-polni-luni

Kralj veleslalom - 2. Grubin memorial

Leto je naokoli in ponovno se bomo zbrali v spomin na Draga Grubelnika Grubo in naredili nekaj dobrega. Vabimo vas, da se nam pridružite v petek v Kranjski Gori na smučišču Kekec, na 2. Grubinem memorialu in z vašo prisotnostjo pomagate družini, ki pomoč resnično potrebuje. Startnina v predprijavah znaša 15 evrov, na dan dogodka pa 20. Celoten izkupiček bo šel v dobrodelni sklad za Tima. Vsak predprijavljen tekmovalec dobi v dar spominsko majico ter bon za čaj. Informacije: www.skischool-kekec.si/sola-smucanja/2-grubin-memorial/

Valentinov pohod - Vinotour Svečina

Vinotour je prva mednarodna pot nordijske hoje med vinogradi, ki je nastala v tesnem sodelovanju med Turističnim društvom Svečina in sosednjo občino Ratsch an der Weinstrasse v Avstriji. Sestavljena je iz poti, ki peljejo preko dvorišč slovenskih in avstrijskih vinogradniških kmetij. Posebnost teh poti je, da jih lahko prehodimo poljubno in jim prilagajamo dolžino. Dvakrat letno, aprila (izhodišče v Ratsch a.d.W, pri gasilskem domu) in septembra (izhodišče v Svečini na nogometnem igrišču), sta organizirana vodena pohoda po vseh poteh. Udeleženci prejmejo ob prijavi kartonček za zbiranje žigov na posameznih postajah, ki pa nato ob zaključku pohoda služi kot dokazilo za prehojeno pot in s tem dobijo udeleženci poleg spominske majice še bon za popust pri posameznem vinogradniku ali vstopnino na prihajajoče prireditve. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

TOREK, 7. februarja

LJUBLJANA - Valentinov teden brezplačnih treningov za dva; aerobika. Informacije: http://fitnesbefit.laguna.si/valentinov-teden-brezplacnih-treningov-za-dva-akcija-112/

BREŽICE - Globočice - Izvir; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MEDVODE - Večerni začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

ŠENTVID PRI STIČNI - Prešeren pohod; pohodništvo.

SREDA, 8. februarja

LJUBLJANA - Gore (762 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Maltatal - ledno plezalni tabor; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slapovi v Zadnji Trenti; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Spominski pohod Štefana Bukovca; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - 22. Filipov tek in spust; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - 22. zimski pohod na Čaven (1242 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Kulturni praznik; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

COL - Jurijev spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

GORNJA RADGONA - Pohod na Jeruzalem (338 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

IVANČNA GORICA - Ankina pot; pohodništvo. Informacije: Jožica Blatnik, 041 780 333, blajozi@gmail.com

KOČEVJE - Pohod do koče pri Jelenovem studencu (850 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Truške - Frenkov bunker; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENART - Jeruzalem; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Pohod na Jeruzalem; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Ljutomer - Jeruzalem; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Lendavske gorice; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MISLINJA - Črni vrh (1543 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - 14. Prešernov pohod; pohodništvo.

MUTA - Kozji vrh; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Trentarski Ozebnik (2084 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - Pohodniška poezija; pohodništvo. Informacije: www.srcedolenjske.si

ORMOŽ - Ob kulturnem prazniku na Jeruzalem; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ORMOŽ - Kamniti Lovec (2071 m) in Svete Višarje (1766 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POSTOJNA - Šmarjetna gora (646 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREBOLD - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Volinjak (886 m); pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Jeruzalem (338 m); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Črni vrh (1543 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Pohod iz Križa v Nabrežino (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠENTJUR - Viševnik (2050 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠOŠTANJ - Smrekovec (1577 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-sostanj.si/

VELIKE LAŠČE - Vrh Korena (1999 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VELIKE LAŠČE - Pohod ob kulturnem prazniku; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIŠNJA GORA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽIROVNICA - Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: www.zirovnica.eu

ROGATEC - Donačka Gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

VIDEM PRI PTUJU - Med Vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

GORNJI PETROVCI - Prešernov pohod; pohodništvo. Informacije: www.mojaobcina.si/gornji-petrovci/dogodki/presernov-pohod-v-gornjih-petrovcih-1.html

ČETRTEK, 9. februarja

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo; tek na smučeh. Tekmovanje namenjeno otrokom in odraslim. Informacije: www.sztrzic.si

PETEK, 10. februarja

LJUBLJANA - Nočno sankanje z doma pod Storžičem (1130 m); sankanje - naravne proge. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BOHINJ - Pohod ob polni Luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.vogel.si/zima/ponudba/pohod-ob-polni-luni

IDRIJA - 3. zimski GiBit aktivni vikend; tek na smučeh. Informacije: www.gibit.si/3-zimski-gibit-aktivni-vikend/

KRANJSKA GORA - Kralj veleslaloma - 2. Grubin memorial; alpsko smučanje. Informacije: www.skischool-kekec.si/sola-smucanja/2-grubin-memorial/

MISLINJA - Peca (2126 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PODČETRTEK - 43. pohod po poteh XIV. divizije; pohodništvo.

SOBOTA, 11. februarja

LJUBLJANA - Nočni pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Mala šola metode Feldenkrais - 1. delavnica; funkcionalna vadba. Informacije: Nuša Romih Masnoglav, 031 77 55 55, nusa@celestin.si; www.feldenkrais.si

LJUBLJANA - Strasskopf (Aut, 2401 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Možic (1604 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Okolica Trebnjega (400 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Planski vrh (1299 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOHINJ - Spominski smuk Šija-Javornik; turno smučanje. Informacije: www.grs-trzic.si/

BOHINJ - Pohod ob polni Luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.vogel.si/zima/ponudba/pohod-ob-polni-luni

CELJE - Valentinovo na Bohorju (896 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Veliki Planik (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Drameljski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

FRAM - Ratitovec (1667 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HOČE - Turno smučanje; turno smučanje. Informacije: www.pdskalca.si/

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - 17. Nočni pohod na Javornik (1240 m); pohodništvo.

IDRIJA - Lašček (1070 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IZOLA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

KOMENDA - Orientacijski tek - zimska liga; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/

KRANJ - Bolgarija ; turno smučanje. Informacije: www.vertigosport.si/

KRANJSKA GORA - 4. Mengo pokal v veleslalomu - 2. tekma; alpsko smučanje.

LENDAVA - Zimski pohod na Peco (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGARSKA DOLINA - Dan varstva pred plazovi; planinstvo. Informacije: www.grs-celje.org

MARIBOR - Protime Zimska Kros Liga - 2. kros; tek. Informacije: www.protime.si

MARIBOR - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Fotografski izlet in krpljanje; planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

METLIKA - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Arihova peč (Avt, 1084 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Nočni pohod na Pernice; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Zimska klasika 300 km in 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

NOVO MESTO - Šmarješke Toplice - Vinji vrh - Bela Cerkev; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh Petra Majdič in One Way Team Slovenija; tek na smučeh. Informacije: http://onewaysport.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-petra-majdic-one-way-team-slovenija

POLHOV GRADEC - Lijak; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREVALJE - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Pohod - Gubčevi puntarji; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Kriška gora (1471 m), Tolsti vrh (1715 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SLOVENSKE KONJICE - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SOLKAN - Nočni pohod na Škabrijel (646 m); pohodništvo.

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENČUR - Glinščica in Trst (Ita); pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Drameljska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - 36. pohod po Drameljski planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.wordpress.com

ŠKOFJA LOKA - Kosovelova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - Matajur (Ita, 1641 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELENJE - Po Drameljski planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VOJNIK - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ŽETALE - 21. nočni Valentinov pohod; pohodništvo.

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

ROGAŠOVCI - 18. Valentinov pohod na najvišji vrh Goričkega - Kugel (418 m); pohodništvo. Informacije: www.turizem-goricko.si

KUNGOTA - Valentinov pohod - Vinotour Svečina; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

NEDELJA, 12. februarja

LJUBLJANA - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Škrbina Prednje Špranje (2138 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Čaven (1186 m), Kucelj (1237 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 21. pohod iz Žapuž na Sinji vrh; pohodništvo.

CERKNO - Paralelni slalom; alpsko smučanje. Informacije: www.jazne.net

IDRIJA - SLOvenSKI maratoni 2017: 21. trnovski maraton; tek na smučeh. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

MARIBOR - Zimski NA NOGE!; pohodništvo. Informacije: www.nanoge.si/zimski/

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - enajstič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

MARIBOR - Gibanje v zimskih razmerah in uporaba opreme; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Valentinov izlet; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

MEDVODE - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MENGEŠ - Mala planina (1526 m); planinstvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

MIREN - 2. Kras kros trail run; tek. Informacije: www.kraskros.com

NOVA GORICA - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

POKLJUKA - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.blazcadez.si

PRESERJE - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČOVLJE - Tekaški dan ob morju; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

SEŽANA - Pohod okrog Štanjela; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠOŠTANJ - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Planina zdaj - zimska liga 2016/2017; tek. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

TRBOVLJE - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

HORJUL - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

KRVAVEC - Pokal Krvavca Telekom Slovenije; alpsko smučanje. Informacije: www.asktriglav.si/files/tekmovanja/pokal_krvavca/razpis_2017/razpis-tekmovanja-pokal-krvavec-telekom-slovenije-2017.pdf

PONEDELJEK, 13. februarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

