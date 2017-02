Actual IT prevzel ljubljansko družbo Itelis

Koper, 6. februarja - Koprska družba Actual IT je v petek podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe Itelis iz Ljubljane. Tako prihaja do združitve kompetenc in tehničnega znanja na področju SAP sistemov, so sporočili iz Actuala IT, kjer sicer ne navajajo, koliko je prevzem vreden.