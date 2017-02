Oddelki celjske bolnišnice še vedno zelo zasedeni

Celje, 6. februarja - Oddelki celjske bolnišnice so še vedno zelo zasedeni, nekaj jih je zasedenih še vedno več kot 100-odstotno. Kot so danes za STA povedali v celjski bolnišnici, so bolnišnični oddelki polni zaradi gripe in respiratornih infektov, nekateri bolniki pa morajo ležati na hodnikih in v delovnih prostorih osebja.