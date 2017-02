Dan varne rabe interneta: Skupaj spremenimo internet na bolje

Ljubljana, 7. februarja - Na drugi torek v februarju se obeležuje mednarodni dan varne rabe interneta. Letos ta poteka pod sloganom Skupaj spremenimo internet na bolje. Kot so ob tem pristavili v slovenski točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si, lahko vsak sam s kulturnim in etičnim vedenjem naredi ogromen korak k spreminjanju interneta na bolje.