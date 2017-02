Delo: Nadzor za pomoč (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Program Copernicus je najboljši meteorološki sistem na svetu, njegovi podatki pa so brezplačni in dostopni vsem. A sedem milijard evrov, kolikor je stalo vse, kar je povezano z njim, se prepočasi vrača, ker politiki in podjetniki programa še ne poznajo ali pa preprosto ne zaupajo satelitskim podatkom, v Delu piše Borut Tavčar.