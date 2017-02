Tudi Britanci v četrtfinalu, gostitelji nespretno z žogico v sodnika

Ljubljana, 6. februarja - Velika Britanija je v Ottawi premagala Kanado s 3:2 in se kot sedma reprezentanca uvrstila v četrtfinale teniškega Davisovega pokala. V odločilni partiji je Kyle Edmund s 6:3, 6:4 in 2:1 ugnal Denisa Shapovalova, ki je z žogico zadel sodnika v obraz in bil zato diskvalificiran.