Paul Pierce se je od Bostona poslovil s porazom v ekipi Clippers

Boston, 6. februarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so igralci Boston Celtics ugnali Los Angeles Clippers s 107:102, v ekipi gostov se je od Bostona poslovil zvezdnik Paul Pierce, Oklahoma City Thunder so bili boljši od Portland Trail Blazers s 105:99, na domačem parketu pa so izgubili Brooklyn Nets s 95:103 v dvoboju s Toronto Raptors.