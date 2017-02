V četrtfinale Davisovega pokala Avstralija, Francija, Srbija, ZDA, Belgija, Španija

Ljubljana, 5. februarja - V Davisovem pokalu je že znanih šest četrtfinalistov svetovne skupine. Avstraliji, Franciji, Srbiji in ZDA, ki so si nastop priborili že po prvih dveh dnevih, sta se pridružili po zmagah v gosteh Belgija, ki je s 4:1 premagala Nemčijo, in Španija po slavju s 3:2 na Hrvaškem.