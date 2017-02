Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. in 5. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Tuje tiskovne agencije so poročale, da po besedah vodje slovenske diplomacije Karla Erjavca na jadranski begunski poti, o kateri je govoril slovenski premier Miro Cerar, ni večjega števila migrantov. Pisale so še, da bo predsednik Borut Pahor prihodnji teden obiskal Nemčijo, Rusijo in Ukrajino.