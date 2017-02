Dežman prvi drugič zaporedoma, za njim še trije Slovenci

Erzurum, 5. februarja - Slovenski skakalci so prevladovali tudi na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v turškem Erzurumu. Druge zaporedne zmage se je veselil Nejc Dežman, za njim pa so se zvrstili še trije slovenski skakalci, drugi je bil Jaka Hvala, tretji Rok Justin in četrti Miran Zupančič.