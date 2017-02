Japonka Sara Takanashi zmagala v Hinzenbachu, Vtičeva 10.

Linz, 5. februarja - Japonka Sara Takanashi je zmagala na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v avstrijskem Hinzenbachu (89 in 92 m, 254,8 točke). Druga je bila Nemka Carina Vogt (88 in 91 m, 250), tretja pa Norvežanka Maren Lundby (85,5 in 89,5 m, 245,2). Najboljša Slovenka Maja Vtič je bila deseta (83 in 87 m, 229,9).