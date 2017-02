Rusa in Švedinji zmagali na olimpijski generalki, Slovenki peti

Pyeongchang, 5. februarja - Rusa Andrej Parfenov in Gleb Retivih ter Švedinji Elin Mohlin in Maria Nordström so zmagali na ekipnem sprintu v prosti tehniki za svetovni pokal v smučarskem teku v južnokorejskem Pyeongchangu. Na olimpijski generalki sta bili Slovenki Katja Višnar in Anamarija Lampič, peti, za zmagovalkama pa sta zaostali 14 sekund in 46 stotink.