Po 40 letih v kleti restavrirali izgubljene posnetke Boba Marleyja

London, 5. februarja - V kleti londonskega hotela Kensal Rise so pred enim letom odkrili posnetke londonskega koncerta iz 70. let jamajškega reggae zvezdnika Boba Marleyja. Po več kot 40 letih so jih našli med čiščenjem, zdaj pa so izgubljene mojstrovine po več kot 12 mesecih restavriranja s pomočjo najnovejših avdio tehnik nared za poslušanje.