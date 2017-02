Višnarjeva in Lampičeva peti v ekipni tekmi

Pyeongchang, 5. februarja - Slovenski smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v ekipni sprinterski tekmi svetovnega pokala v olimpijskem Pjeongchangu v prostem slogu zasedli peto mesto. Slovenki sta kar nekaj časa vodili, na koncu pa za 14 sekund in 46 stotink zaostali za zmagovalno ekipo Švedske. Pred Slovenijo so se uvrstile še Norveška in dve ekipi ZDA.