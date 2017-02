Dve bronasti kolajni slovenskih namiznoteniških igralcev na EP

Soči, 5. februarja - Maloštevilna slovenska delegacija na evropskem namiznoteniškem prvenstvu do 21 let v Sočiju se domov vrača z dvema bronastima kolajnama. Med moškimi posamezno sta ju osvojila Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sta nizala zmage vse do polfinala, v katerem je prvega zaustavil Hrvat Tomislav Pucar (2:4), drugega pa kitajski Nemec Qiu Dang (3:4).