Turška policija pridržala 400 domnevnih članov IS

Ankara/Damask, 5. februarja - Turška policija je danes po vsej državi pridržala okrog 400 ljudi, ki so osumljeni članstva v skrajni skupini Islamska država (IS), poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Samo v Ankari so jih prijeli okrog 60. Večina pridržanih je tujih državljanov, veliko je tudi takih, ki so osumljeni načrtovanja napadov, poročajo turški mediji.