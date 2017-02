Park City, 5. februarja - Nordijska kombinatorca Matevž Malovrh in Vid Vrhovnik sta na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityju uspešno nastopila na sprinterski tekmi in zasedla deseto oziroma 14. mesto. Zmagal je Nemec Vinzenz Geiger. Na petkovi ekipni tekmi pa so Slovenci končali na 11. mestu.