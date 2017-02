Ljubljana, 5. februarja - V Davisovem pokalu so že znani štirje četrtfinalisti svetovne skupine. Avstraliji, Franciji in Srbiji so se danes pridružili še Američani, ki so proti Švici, ta nastopa brez prvih zvezdnikov Rogerja Federerja in Stana Wawrinke, pričakovano povedli s 3:0.