Trump Porošenku obljubil sodelovanju pri zagotavljanju miru

Kijev, 5. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskemu kolegu Petru Porošenko v soboto v telefonskem pogovoru zagotovil, da bo sodeloval z Ukrajino in Rusijo, da bi končali prelivanje krvi na vzhodu Ukrajine. Tam so se konec januarja ponovno okrepili spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi seperatisti, v katerih je bilo ubitih 35 ljudi.