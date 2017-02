V Britofu uhajal plin, preventivno evakuirali sedem ljudi

Kranj, 5. februarja - V naselju Britof v kranjski občini je v soboto zvečer v bližini stanovanjskega objekta iz poškodovanega plinovoda uhajal zemeljski plin. Zaradi nevarnosti zastrupitve in požara so gasilci preventivno evakuirali sedem stanovalcev. Ker v objektu povečane koncentracije niso zaznali, so se stanovalci lahko vrnili v objekt, poroča center za obveščanje.