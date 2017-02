Celjanke v derbiju boljše od Ilirije

Ljubljana, 4. februarja - V 1. SKL za ženske so v soboto odigrali tri tekme. V derbiju kroga so košarkarice Athleta Celja visoko ugnale Ilirijo (88:73), triglavanke pa Maribor s 83:61. Do novih dveh točk so prišle tudi košarkarice Ježice, ki so tesno premagale Grosuplje z 58:56 in tako vknjižile pomembno zmago v boju za uvrstitev med šest najboljših ekip.