Kralji po podaljšku premagali letalce za peto zmago v nizu

Philadelphia, 4. februarja - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL že končali dvoboj na gostovanju v Philadelphii. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci so bili uspešni, za peti uspeh v nizu so slavili po podaljšku z minimalnim izidom 1:0. Edini gol je dosegel Jeff Carter, podal pa je tudi Kopitar.