Pustertal po podaljšku boljši od Jeseničanov

Bolzano, 4. februarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi 2. dela alpske lige v skupini za razvrstitev gostovali v Brunicu pri ekipi Pustertal in po podaljšku izgubili s 4:5 (1:2, 2:0, 1:2, 0:1). Jeseničani so na gostovanju na Južnem Tirolskem zapravili zmago, saj so vodili še na začetku zadnje tretjine, potem pa dovolili gostom, da so izenačili.