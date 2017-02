V evropskih mestih protesti proti Trumpu

Pariz/London, 4. februarja - V več evropskih mestih danes potekajo protesti proti ukazu novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prepovedi vstopa državljanom določenih držav v ZDA. V Londonu se je zbralo več tisoč ljudi in protestiralo proti Trumpu in premierki Theresi May, ki ga podpira. O protestih poročajo tudi iz Pariza in Berlina, kjer se je zbralo tisoč ljudi.