Kraft zmagal v Oberstdorfu, Domen Prevc peti, Peter Prevc šesti

Oberstdorf, 4. februarja - Avstrijec Strefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na letalnici v Oberstdorfu (227,5 in 218 m, 439,9 točke). Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (234,5 in 222,5 m, 434,8), tretji pa Poljak Kamil Stoch (222,5 in 217 m, 425,4). Peti je bil Domen Prevc (220 in 211 m, 410,9), šesti pa Peter Prevc (220 in 211,5 m, 392,8).