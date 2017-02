Maribor, 4. februarja - Po drugem dnevu dvoboja prvega kroga Davisovega pokala med Slovenijo in Monakom v Mariboru je rezultat 2:1. Gostje iz kneževine so prvo točko dobili v igri parov, v kateri sta Romain Arneodo in Benjamin Balleret nadigrala Blaža Kavčiča in Grega Žemljo s 6:2, 6:4 in 6:3.