Le Penova začela volilno kampanjo

Lyon, 4. februarja - Vodja francoske skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen je danes na kongresu stranke v Lyonu uradno začela kampanjo za predsedniške volitve. V njenem programu, ki obsega 144 točk, so izstop Francije iz območja evra in referendum o članstvu v EU, znižanje upokojitvene starosti ter ostro stališče do migrantov, poročajo tuje tiskovne agencije.