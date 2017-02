Japonka Sara Takanashi zmagala tudi v Hinzenbachu

Linz, 4. februarja - Japonka Sara Takanashi (87,5 in 91 m, 242,1 točka) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Nemka Katharina Althaus (89 in 88,5 m, 237,9), tretja pa njena rojakinja Carina Vogt (88,5 in 87 m, 234,0). Slovenke se niso uvrstile med deseterico.