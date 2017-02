Mladinka Zupinova v Celju blizu normi za člansko EP

Celje, 4. februarja - Osemnajstletna Agata Zupin (Kamnik) je v okviru atletskega dvoranskega prvenstva Slovenije za starejše mladince in mladinke v Celju zmagala na 60 m in s časom 7,50 sekunde in le za osem stotink zgrešila normo (7,42) za nastop na članskem dvoranskem evropskem prvenstvu marca v Beogradu.