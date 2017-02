Vodstvo in večina sindikatov LPP zanikata navedbe nekaterih voznikov o pritiskih

Ljubljana, 6. februarja - Nekateri vozniki pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so po poročanju Televizije Slovenija (TVS) opozorili na težke pogoje dela in na pritiske, ki naj bi jih izvajalo vodstvo družbe. Slednje očitke zavrača, vodstvu so danes v bran stopili tudi ostali štirje reprezentativni sindikati v javnem podjetju ter svet delavcev.