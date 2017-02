Nemec Kittel ubranil naslov na dirki po Dubaju

Dubaj, 4. februarja - Nemški kolesar Marcel Kittel je zmagovalec dirke po Dubaju, s čimer je ubranil lanski naslov. Kittel je danes dobil zaključni sprint pete etape, ki se je končala pred najvišjo zgradbo na svetu. Kolesar ekipe Quick Step je v cilju ugnal Italijana Elio Vivianija in Riccarda Minalija in tako prišel še do tretje etapne zmage na letošnji dirki.