Slavna newyorška Moma proti Trumpu

New York, 5. februarja - Vodstvo Muzeja moderne umetnosti v New Yorku, ki je bolj znan kot Moma, se je na svoj način zoperstavilo odločitvi predsednika Donalda Trumpa, da prepove vstop državljanom sedmih muslimanskih držav v ZDA. Razstavljena dela umetnikov z Zahoda, kot so Picasso, Matisse in Picabia, so zamenjali z deli umetnikov iz Iraka, Irana in Sudana.