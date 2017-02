Iz Sredozemlja v dveh dneh rešili okoli 1600 ljudi

Rim, 4. februarja - Človekoljubne organizacije so davi iz morja pri Siciliji rešile 300, dan prej pred obalo Libije pa 1300 beguncev in migrantov, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se je sklicevala na italijansko obalno stražo. Po navedbah Zdravnikov brez meja, ki so sodelovali pri nekaterih od skupno 13 reševalnih akcij, so bili priča "pravi mori".