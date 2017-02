Ukrajinsko-kitajski finale na Tajvanu

Taipei, 4. februarja - V finalu teniškega turnirja WTA na Tajvanu z nagradnim skladom 250.000 evrov bosta zaigrali prva nosilka, Ukrajinka Jelina Svitolina in Kitajka Peng Shuai. Svitolina je v polfinalu s 6:3 in 6:2 premagala Luksemburžanko Mandy Minella, Shuaijeva pa Čehinjo Lucie Šafarovo s 6:4 in 6:2.