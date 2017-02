Louvre po petkovem napadu znova odprt

Pariz, 4. februarja - Pariški muzej Louvre so po petkovem napadu na vojake pred muzejskim kompleksom danes znova odprli. Že pred odprtjem muzeja, ki je bil zaprt od petka popoldne, ob 9.30 so pred kompleksom čakali turisti v dveh dolgih vrstah. Znova so odprli tudi bližnje nakupovalno središče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.