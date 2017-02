Mattis potrdil nadaljevanje dosedanje politike ZDA do spora v Vzhodnokitajskem morju

Tokio, 4. februarja - Stališče ZDA do ozemeljskega spora v Vzhodnokitajskem morju ostaja nespremenjeno. Po besedah novoimenovanega obrambnega ministra Jamesa Mattisa je otočje, ki si ga lasti tako Japonska kot Kitajska, vsebovano v dolgoletnem obrambnem dogovoru med ZDA in Japonsko. Kitajska se je takoj odzvala in opozorila Washington pred destabilizacijo Vzhodne Azije.