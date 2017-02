Iran na nove ameriške sankcije odgovoril z vojaškimi vajami

Teheran/Tokio, 4. februarja - Iran je v odgovor na nove sankcije, ki so jih zaradi raketnega preizkusa in podpore jemenskim upornikom proti njemu v petek uvedle ZDA, danes začel vojaške vaje, na katerih naj bi izvedli tudi preizkuse raket različnega dosega, je sporočila iranska revolucionarna garda. Teheran je napovedal tudi sankcije proti posameznikom in podjetjem iz ZDA.