V NHL pet tesnih razpletov

New York, 4. februarja - Na vseh petih petkovih tekmah profesionalne severnoameriške hokejske lige NHL so bili razpleti tesni, na nobenem dvoboju razlika med ekipama ni bila večja od enega gola. Dva je odločil podaljšek, v dodatnih minutah je Pittsburgh doma ugnal Columbus s 4:3, Calgary pa v gosteh z istim izidom New Jersey.