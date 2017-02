Mariborski Proen v gosteh visoko ugnal Bronx iz Škofij

Ljubljana, 4. februarja - Slovenski dvoranski nogometaši so odigrali tekme 14. kroga 1. SFL, kjer so Proen Maribor, Litija in Oplast Kobarid potrdili vloge favoritov in vknjižili zmage. Tekmi v Benediktu in na Vrhniki sta se končali brez zmagovalca. Prvenstvo se nadaljuje 7. oziroma 8. februarja, ko je na sporedu 13. krog, prihodnji petek pa še 15.