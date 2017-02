Borzni indeksi Wall Streeta teden sklenili neenotno

New York, 4. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden sklenili z neenotnimi rezultati, pred tedenskim nazadovanjem pa jih je v petek rešil predsednik Donald Trump, ki je naredil prvi korak v smeri odprave finančnih regulacij, ki so bile sprejete za preprečitev bodočih finančnih kriz.