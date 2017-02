Delo: Kako daleč bo šel Cerar (4. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Nesoglasja med premierjem in prvakom SMC Mirom Cerarjem ter predsednikom DZ in podpredsednikom SMC Milanom Brglezom trajajo že dolgo, a sta jih vedno nekako zgladila. Pri zakonu o tujcih to očitno ni bilo mogoče, čeprav je zakon že pod streho in ni več v žarišču pozornosti javnosti, kaj šele politike, v Delu piše Zoran Potič.